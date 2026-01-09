Yacarés en Salta: “El objetivo es dar con los otros que están en la zona”

En la zona de Tres Palmeras personal de la División Rural y Ambiental de la Policía de Salta capturaron a un Yacaré tras la alerta por la presencia de estos ejemplares.

La jefa del Programa de Biodiversidad, Luciana Borelli, informó que se llevan adelante tareas de inspección en el lugar para dar con el paradero de los dos ejemplares restantes que se encontrarían en la zona.

“Estos animales suelen tener actividad crepuscular y a la tarde/noche se los puede identificar (…) lo más probable es que a la noche se los pueda encontrar” comentó en Multivisión Federal.

El paso a seguir son los reconocimientos y tratar de encontrar los yacarés que están en la zona, dijo Borelli, para posteriormente liberarlos en un lugar propicio para ellos.

Señaló que los ejemplares serían crías, de pequeño tamaño: “Lo más probable es que hayan llegado a este lugar por mascotismo, es una práctica muy arraigada lamentablemente, hay que tener mucho cuidado, le decimos a la gente que estos animales silvestres tienen que estar en el lugar donde corresponde, los condenan a estos animales a vivir en cautiverio posteriormente y muchos no pueden ser introducidos nuevamente en zonas silvestres”.

“Estos animales no son mascotas (…) si bien los yacarés no son agresivos como los cocodrilos, cualquier animal silvestre puede responder al acercamiento de una persona”.

Por último, pidió a los salteños que transitan por la zona comunicarse con el 911 en caso de ver a un yacaré.