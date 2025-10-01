Volvió a Comisión el convenio entre la AMT y la Municipalidad de Salta

Estaba previsto que este miércoles en el Concejo Deliberante que se debata la aprobación del convenio entre la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Municipalidad de Salta, sin embargo, el mismo no pudo discutirse.

El proyecto de Resolución elaborado por la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial en virtud a un expediente remitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad no se llegó a debatir por pedido del concejal José García, quien solicitó la vuelta a comisión.



Según detalló al momento de tomar la palabra, el edil aseguró que “hay muchos aspectos en los que se tiene que trabajar” por lo que es necesario continuar el debate en las comisiones. El resto de los concejales, apoyaron la moción y la iniciativa volvió a comisiones.

El proyecto proponía ratificar el Convenio suscripto entre la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Municipalidad de la ciudad de Salta, representadas por el presidente Marcelo Ferraris y el intendente Emiliano Durand, respectivamente, referente al servicio público de taxis y remises. Cabe señalar que el documento fue rubricado entre las partes el pasado 13 de agosto del presente año.