Revelaron la suma millonaria que Lara le habría robado a Pequeño J

En las últimas horas, se reveló que el "Gordo Dylan", y quien sería pareja de una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, la habría utilizado para robarle plata al líder narco.

Gustavo Carabajal, periodista de La Nación+, afirmó que "en el barrio cuentan que se robaron 50 mil dólares", aunque detalló que esta información "no está en la causa".

"El Gordo Dylan aparentemente mandó a Lara a robar. Con esa plata, el Gordo Dylan se compró un departamento en el bloque 17 de los monoblcks de La Tablada", aseguró.

Otra hipótesis apunta a que "Pequeño J" y Gutiérrez mantenían un vínculo previo antes de que la joven comenzara su relación con Dylan. Este detalle podría esclarecerse con el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados en la causa.

De confirmarse su participación, el Gordo Dylan se sumaría a la lista de fugitivos, convirtiéndose en una pieza clave para entender los motivos que llevaron al asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Los tres principales prófugos tienen ciudadanía peruana. El primero es "El loco David" o "El Tarta", de 45 años, nacido en Trujillo y primo de "Pequeño J".

Se sospecha que participó directamente en los asesinatos y fue visto con ropa embarrada al regresar al vehículo. También se investiga si, además de ser familiar, podría ser el verdadero líder de la banda narco.

El segundo prófugo es "Papá", de 39 años, también oriundo de Trujillo, quien registra ocho ingresos a la Argentina entre 2011 y 2025. Por su edad y experiencia, la Justicia presume que podría ocupar un rol de liderazgo en la organización criminal.



