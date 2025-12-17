Alerta en las ferias americanas: El gobierno restringiría el ingreso de ropa importada

Según informó Ámbito, el Gobierno establecerá nuevos controles aduaneros para las importaciones de ropa usada.

La decisión se toma debido al boom que tuvo en los útimos tiempos el sector de compra y venta de ropa conocida comoa americana. Desde Aduana se anticipó que requerirán documentación extra para las posiciones arancelarias de este tipo de productos. Es una acción que busca restringir fuertemente el procedimiento sin prohibirlo.

A esto se suma un informe del Ministerio de Salud confirmó que la importación de ropa usada puede traer aparejados riesgos sanitarios.

“Al momento de registro de destinaciones aduaneras se solicitará un nuevo documento AUTO-ROPA-USADA”, señala el informe de circulación interna al que accedió Ámbito. En ese sentido, argumenta que “la medida resulta necesaria para poder evaluar los eventuales impactos que las importaciones de dichas mercaderías pudieran causar en materia ambiental y otros aspectos referidos a la salud pública”.

“Es una forma de frenar la escalada sin prohibir las importaciones, que sería algo incómodo para el discurso de este Gobierno en materia de política comercial”, explicó una fuente con amplio conocimiento del trámite aduanero.

