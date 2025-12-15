Cambios en la cotización del dólar: las bandas se ajustarán por inflación a partir de 2026

De cara a 2026, el Gobierno modificó su programa monetario. El Banco Central (BCRA) anunció este lunes a la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Vale destacar, que, hasta el momento, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual.



"A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)", anunció en un comunicado la autoridad monetaria. De esta manera, el 1° de enero la banda se ajustará 2,5%, en base al IPC de noviembre.



Con esta medida, "la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo", destacaron desde Adcap Grupo Financiero, en diálogo con Ámbito.

Sin embargo, se destaca la posibilidad de que el tipo de cambio deje de apreciarse, por lo menos en las bandas. "Como se insistía el esquema era insostenible y ahora se flexibiliza modificando por inflación", afirmó el analista financiero Christian Buteler.

"El cambio del sistema de bandas, que se modificaba al 1% y ahora se actualiza por la inflación de dos meses previos, marcando, de esta manera, una real percepción de la situación macroeconómica y evita una apreciación problemática", analizó el economista Federico Glustein.

Bandas cambiarias y acumulación de reservas

En el marco de su plan de remonetización de la economía, el Banco Central (BCRA) lanzará a partir del 1° de enero de 2026 un programa de compra de reservas. La autoridad monetaria prevé acumular entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones durante el año próximo.



La entidad que conduce Santiago Bausili prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre del año que viene. Según el comunicado publicado este lunes, esto podría ser abastecido mediante la compra de u$s10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.