"Matrimonio forzado" con una menor: Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por trata

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín condenó a José Rolendio Polo, de 58 años, a 10 años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso sexual reiterado. La Justicia determinó que el acusado obligó a una adolescente a mantener una relación forzada durante casi una década, período en el que nacieron dos hijos producto de la explotación.

El fallo, dictado por el juez José Antonio Michilini, coincidió con el pedido del fiscal general Alberto Adrián María Gentili y calificó el caso como trata en su modalidad de recepción y acogimiento con fines de explotación, agravada por la situación de vulnerabilidad de la víctima y por haberse consumado cuando era menor de 18 años.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó una indemnización de 38 millones de pesos por daño material y moral, el decomiso de un teléfono celular utilizado en los hechos y la extracción de material genético del condenado para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

La causa se inició en 2022, tras una denuncia realizada a la línea 145. La investigación reconstruyó un entramado de coacciones, amenazas y dependencia económica y psicológica que mantuvo a la víctima sometida durante años. En el juicio, la fiscalía describió los hechos como una forma de “servidumbre matrimonial” o matrimonio forzado, interpretación que fue respaldada por el tribunal.

La investigación sobre la madre de la víctima y otros familiares continúa abierta en la Justicia Federal.