El presidente de Chile visitó a Milei y elogió a Karina

El presidente Javier Milei recibió este martes al electo presidente de Chile, José Antonio Kast en Casa Rosada, al cumplir su promesa de campaña de aceitar el vínculo entre las naciones. Al terminar el encuento, Kast se acercó hasta la reja que separa el Palacio de Gobierno y la Plaza de Mayo y enfatizó: “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”.

El mandatario argentino felicitó a su par trasandino por el triunfo en los comicios y le deseó éxitos en su gestión: "Qué triunfazo. Felicitaciones, fue glorioso".

“Un ejemplo”, respondió el chileno, quien elogió además “la defensa ferrea” que profesa Karina Milei al jefe de Estado.

Desde Casa Rosada emitieron un comunicado en el que sostienen: "La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales".

“Con este objetivo, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países”, develaron desde la administración libertaria en un comunicado de prensa.

Tras el encuentro y cumplido el protocolo, Kast se retiró rumbo al Hotel Intercontinental a cumplir con el segundo tramo de la agenda que consiste en un almuerzo con empresarios argentinos y una reunión con el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo