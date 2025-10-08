“El problema es tuyo y es conmigo”: La contundente respuesta de Soledad Pastorutti a las críticas en La Voz Argentina

Cansada de los cuestionamientos por sus decisiones en La Voz Argentina, Soledad Pastorutti salió al cruce en redes con mensajes directos y sin filtro.

Cansada de los cuestionamientos por sus decisiones en La Voz Argentina, Soledad Pastorutti salió al cruce en redes con mensajes directos y sin filtro.

La Voz Argentina 2025 está llegando a su final. Esta semana se definieron quiénes son los ocho semifinalistas de los teams Lali, Luck Ra, Miranda y Soledad, y queda muy poco para conocer al gran ganador o la gran ganadora de esta edición del reality.

Como suele ocurrir, a lo largo de estos meses no faltaron las polémicas. En más de una ocasión, las decisiones de los coaches sobre quiénes continuaban en competencia no coincidieron con la opinión del público.

En este contexto, Soledad Pastorutti fue duramente cuestionada por los seguidores del programa, especialmente en las últimas instancias. La semana pasada, las redes sociales estallaron tras la eliminación de Valentina Otero, quien había sorprendido al público con su versatilidad.

Varios usuarios aseguraron que la jurado “no quería” a la participante y que hacía lo posible por eliminarla de la competencia. También la acusaron de tener preferencia por los participantes hombres, algo que quedó desestimado tras la última gala, ya que sus semifinalistas son dos mujeres: Violeta Lemo y Milagros Gerez Amud.

Cansada de las críticas, Soledad decidió responder con picardía en su cuenta de X (ex Twitter). Cuando una usuaria se mostró molesta porque no era la primera vez que se la señalaba por supuesto “favoritismo” hacia los varones, la Sole advirtió: “Todos los años es lo mismo… tranquila que vos y yo sabemos que no es así”.

Ante este mensaje, otra usuaria comentó con ironía: “Jajajaja qué falta hace Valentina. Claro que no las odia, siempre y cuando no traten de ser originales”. A lo que la cantante respondió, visiblemente molesta: “Qué pena este comentario. Respeto y quiero mucho a Valen. El problema es tuyo y es conmigo”.

Además, cuando otros usuarios cuestionaron que haya pasado a la instancia de semifinales Violeta Lemo y haya quedado afuera Lucho González, la artista sentenció: “¡Epa, qué circo! Fue por voto”.

En la misma línea, cuando un usuario aseguró que Lucho merecía seguir en competencia, la Sole remarcó: “En estos momentos todos lo merecen, hay que elegir y solo llega uno”. /Pronto