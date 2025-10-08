Menor "cabeceó" y lastimó a una policía porque no la dejaba entrar al boliche

Un hecho llamativo y que denota la violencia que se genera en la nocturnidad salteña, se dio este fin de semana en un boliche bailable en la zona de la Terminal.

Era la madrugada del Lunes, alrededor de las 2 de la mañana, joven se presenta en la puerta del boliche con intenciónes de ingresar, el personal policial, que realizaba trabajo como adicional, advierten que en el DNI que presentaba la jovencita no coincidia la foto con su imagen en persona.

Al negarle el ingreso, la joven se se ofuscó e inició la agresión para con el personal policial. Lanzaba piñas, patadas y finalmente cabeceó a una mujer policía, causándole heridas en su rostro. Pero no todo quedó ahí, en ese momento salió del interior del boliche una hermana de la agresora y continuó el episodio violento, tratando de impedir el procedimiento.

Ante los hechos, las hermanas fueron demoradas. Una fue acusada por lesiones y atentado contra la autoridad pública. En la dependencia policial se confiirmó que tenía 17 años. En tanto la hermana de 19 años, fue acusada por entorpecimineto a la autoridad.

Finalmente la madre de las jovencitas tuvo que presentarse en la dependencia policial para retirar a sus hijas. En tanto la policía lesionada, fue asistida en una clínica y hoy se encuentra con ART, informó AM 840.