El sugestivo posteo de Luck Ra junto a La Joaqui que encendió las alarmas sobre un embarazo

Un mensaje ambiguo de Luck Ra en Instagram desató el caos entre los fans, y su novia La Joaqui respondió con una frase que dio que hablar

Por estas horas, el cantante e influencer cordobés Luck Ra sorprendió a sus más de tres millones de seguidores de Instagram con una publicación que disparó todo tipo de conjeturas. Allí el joven de cabello teñido de azul fue tendencia en las redes sociales tras compartir un video junto a su novia, la también cantante e influencer La Joaqui, con un ambiguo mensaje que dejó a todos boquiabiertos.

Lo concreto es que Juan Facundo Almenara Ordóñez del Corazón de Jesús, tal su verdadero nombre, escribió sobre las imágenes en las que se lo ve bailando junto a su pareja en medio besos y arrumacos la frase "cuando en vez de dos van a ser tres", lo que desató las más variadas teorías por parte de sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a felicitar a la pareja ante la chance de un posible embarazo que no haga mas que consolidar la relación.

En tanto, muchos otros empezaron a preguntarse si el video en cuestión era una suerte de anuncio personal, si se trataba de alguna movida de marketing o si solo era una simple broma virtual.

Lo cierto es que las horas pasaron, la incertidumbre se hizo cada vez mayor ante las múltiples especulaciones de los cibernautas, hasta que en medio del revuelo que daba a entender que el jueves llegaría un anuncio, momento hasta el cual fingiría demencia, de repente apareció La Joaqui con una respuesta dirigida directamente a su novio.

Allí, la joven cantante en lugar de aclarar si hay algún anuncio en cuestión para revelar, y sobre todo si tiene que ver con la llegada de un hijo, La Joaqui no hizo más que aportar más expectativa.

"Che, es broma pero si querés no es broma :p”, le dejó escrito la cantante a Luck Ra a pura picardía entre los comentarios alimentando así más especulaciones todavía y generando una inmensa catarata de nuevas especulaciones sobre un posible embarazo y consolidación de la relación.