“¡Están locos!”: Salteños rechazan el planteo de subir a $1000 el estacionamiento

Ayer, el referente de permisionarios de la capital salteña, Oscar Luna dio a conocer una solicitud de aumento del estacionamiento medido, la cual ya fue emitida esperando la respuesta.

A raíz de este pedido, los salteños se manifestaron en las redes sociales rechazando este aumento, muchos de ellos alegando que el dinero no alcanza y que el cobro es irregular.

“Es una locura”, “Que sea $2.000, las playas valen eso”, “¡Están desubicados! A los jubilados solo les aumentaron 2%”, “Chu, están locos, mucha guita, que vayan a laburar”, “¿Cómo quieren que paguemos si a nadie se les subió el sueldo?”, se manifestaron los salteños sobre el monto solicitado.

Otros sostuvieron que no cumplen con su rol de custodia de vehículos: “Estacionar en la calle se corre el riesgo de que te choquen el vehículo, te roben porque los permisionarios están sentados y cobran, están pasados de abusos”, “Dejen de chorear, nunca dan boleta y cuando dan te dan una de todas las horas que te cobran. Basta de vivos”, “Cobran lo que quieren, se cierran que tenés que pagar la hora si ni 15 minutos estás”.

La mayoría coincidió que el estacionamiento en la vía pública debería ser gratuito: “Deberían dejar de cobrarnos por estacionar en el espacio que hemos construido y mantenemos con nuestros impuestos”, “El estacionamiento en la vía pública debería ser GRATIS. Es una vergüenza que tengas que pagar para ir al cajero”, “No estacionar más, dejen libres la vía pública a ver quién cobraría para sobrevivir, ya están abusando”, “Es todo un curro, hay personas que tienen varias cuadras y a su vez pagan gente para que les trabaje”.

El pago del estacionamiento a través de una App y parquímetros digitales, fueron algunas de las propuestas que sugirieron los salteños en las redes sociales.