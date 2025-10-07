¡No aprenden más! Secuestran más de 15 caballos que andaban sueltos por zona oeste

A pesar de los reiterados casos, el peligro que conllevan y las advertencias de sanciones para sus dueños, la circulación de animales sueltos deambulando peligrosamente por la ciudad de Salta sigue siendo un problema recurrente, tal quedó envidenciado en un nuevo caso donde la Policía de Salta procedió a secuestrar dichos animales por la zona oeste.

¿Qué pasó? La intervención policial se registró durante la tarde de este lunes en avenida Los Incas y zonas aledañas, un sector de alta circulación en la ciudad. El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Distrito de Prevención 1 de Capital, en el marco de un patrullaje preventivo.

En total, el personal de la Subcomisaría Grand Bourg, con apoyo de la División Caballería y del Departamento Motoristas de Emergencias Policiales, logró incautar 16 caballos que se encontraban circulando libremente en la vía pública, según precisaron desde Prensa de la Policía.

Los 16 equinos secuestrados fueron trasladados de inmediato al predio de la División Caballería de la Policía de Salta, donde quedarán bajo resguardo hasta que se resuelva la situación legal de sus dueños.

Ante este caso, las autoridades volvieron a recordar que permitir que animales circulen sin control en espacios públicos constituye una infracción a la Ley Contravencional de Salta. El propietario será identificado y sancionado, y deberá asumir tanto los costos que ocasione al Estado como los daños que el animal pudiera provocar.

Se pide alertar inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 si detectan la presencia de animales deambulando sin control en la vía pública.