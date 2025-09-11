Se viene “Salta Fashion Sunset” el evento de Leo Saleh con Pampita como invitada de lujo

El próximo viernes 7 de noviembre a las 17 hs, en un evento privado y único en la cima del Cerro San Bernardo, se realizará una nueva edición de “Salta Fashion Sunset”, el evento creado por el conductor, influencer de lifestyle y viajes de lujo, y salteño de nacimiento, Leonel Lautaro Saleh, quien se reencontrará con su público salteño y su gente querida, reafirmando su lugar como referente indiscutido en el mundo de los grandes encuentros sociales y culturales. Para Leo, regresar a su tierra natal con un proyecto de esta magnitud representa un verdadero desafío y orgullo, demostrando que la moda y el glamour pueden fusionarse con la esencia de cada región del país.

La conducción estará a cargo del propio Leo Saleh, acompañado por el carismático Hernán Drago, dupla que ya ha conducido numerosos desfiles juntos, consolidando una química y experiencia únicas en la conducción de eventos de moda de alto nivel. Como broche de oro, la presencia estelar de Carolina “Pampita” Ardohain, invitada de lujo, convierte la jornada en un verdadero espectáculo. Reconocida por su elegancia, carisma y estilo inigualable, Pampita se convierte en la estrella del evento, brillando en los desfiles de marcas nacionales e internacionales y consolidando la relevancia de Salta Fashion Sunset como un referente del glamour en Argentina.

El encuentro ofrecerá un desfile con reconocidas marcas nacionales e internacionales, destacando las más exclusivas de diseño salteño, y contará con la presencia de la agencia de modelos Incanto, que aportará profesionalismo y glamour a cada pasarela.



Para Leo, este detalle tiene un significado especial: Incanto fue la agencia en la que comenzó a trabajar como modelo en su adolescencia, y ahora regresa a ella para generar un evento único que fusiona su historia personal con la moda actual.



La música estará a cargo del reconocido DJ Balta Sánchez, que ambientará la tarde con los ritmos más sofisticados, mientras que la gastronomía estará inspirada en sabores salteños, ofreciendo una experiencia sensorial única que combina tradición, creatividad y alta cocina. Además, los invitados podrán disfrutar de vinos de alta gama, pensados para maridar cada plato con perfección.

El cierre del desfile estará a cargo del prestigioso diseñador Benito Fernández, quien coronará el evento con su creatividad y estilo inigualable, asegurando un final espectacular que quedará en la memoria de todos los asistentes.

Con ingreso exclusivo mediante lista, “Salta Fashion Sunset” se posiciona como un acontecimiento social destinado a un público selecto que busca vivir momentos memorables. La elección de El Baqueano, considerado uno de los espacios gastronómicos más distinguidos de la Argentina, aporta un plus de sofisticación y exclusividad a este gran encuentro.



El evento no solo representa un hito en la moda, sino que también es un motor para el turismo, ya que atraerá productores de todo el país y fanáticos del evento que lo siguen en cada ciudad donde se presenta, posicionando a Salta como epicentro de moda, cultura y lifestyle.

Cobertura mediática trascendental

El evento contará con cobertura especial de Revista Caras, Caras TV, y medios nacionales e internacionales, asegurando que cada detalle, desde los desfiles hasta la gastronomía y los atardeceres salteños, sea capturado y difundido al mundo.

Pero esta cita es apenas una escala dentro de un tour de moda y lujo que recorre las ciudades más icónicas. Tras su paso por Salta, “Fashion Sunset” continuará en:

Buenos Aires – Domingo 19 de octubre, la capital del glamour y las grandes pasarelas.

Salta – Viernes 7 de noviembre, en el marco incomparable del Cerro San Bernardo.

Rosario – Jueves 20 de noviembre La cuna del Fashion Sunset, ciudad que vio nacer este proyecto y que lo recibe nuevamente con la expectativa de revivir la magia de su primera edición.

Punta del Este – Próxima fecha a confirmar, llevando el espíritu del evento al balneario más exclusivo de Sudamérica.



El éxito de esta edición consolida a Salta Fashion Sunset como un evento referente en moda y lifestyle. Tras su paso por Salta, el tour continuará recorriendo otras provincias argentinas y tendrá una edición internacional en Miami, llevando el glamour y la creatividad argentina al mundo.

La trayectoria de Leo Saleh no se limita solo a la moda: posee una vasta carrera mediática, trabajando con celebridades, consolidándose como un salteño referente a nivel internacional en moda, viajes y experiencias de lujo, y también como un personaje mediático y polémico, capaz de generar impacto y marcar tendencia en cada proyecto que emprende. Hace más de 10 años conduce el programa City Tour, que nació en Salta bajo el nombre “Esto es Salta”, y hoy llega a toda Latinoamérica a través de América TV, Canal 3 de Rosario, Sun Channel, Multivisión y Caras TV, demostrando su capacidad de combinar estilo, conocimiento del mundo fashion y personalidad mediática en cada aparición.

Con cada edición, Leo reafirma su compromiso de crear experiencias que trascienden lo convencional, uniendo moda, viajes, cultura y lifestyle en un formato innovador que ya marca tendencia en el país.

“Salta Fashion Sunset” será sin dudas una tarde mágica donde la moda se encuentra con los atardeceres del norte argentino, en un evento que quedará grabado en la memoria de todos los presentes, y donde Leo se reencontrará con su público salteño y su gente querida, celebrando juntos un evento único en la cima del Cerro San Bernardo.