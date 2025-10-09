Cada 11 minutos muere una mujer en Argentina, por problemas del corazón

Cada 11 minutos muere una mujer en Argentina por alguna enfermedad cardiovascular. Sin embargo, aún persiste el mito de que este tipo de afecciones son “problema de hombres”. Con el objetivo de revertir esa creencia y fomentar la prevención, cada 9 de octubre se conmemora el Día de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular (ECV) en Mujeres, una iniciativa impulsada por la Federación Argentina de Cardiología (FAC).

“Hay que derribar el mito de que la enfermedad cardiovascular es una afección de hombres”, advierte la cardióloga Silvia Nanfara, integrante del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer de la FAC. Las cifras son contundentes: una de cada tres mujeres argentinas fallece por ECV, y la mortalidad femenina (27,3%) ya supera a la de los hombres (24,5%). Se estima que el 45% de las mujeres adultas padece alguna forma de enfermedad cardiovascular.

“Cada 9 de octubre buscamos que este día se consolide en todo el país. Nadie puede defenderse de lo que no conoce, por eso queremos que las mujeres conozcan su riesgo y el modo de evitarlo, porque la buena noticia es que se puede prevenir”, sostuvo Nanfara.

Hasta el momento, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires ya reconocen oficialmente esta fecha, mientras que la FAC continúa trabajando para sumar al resto de las provincias y lograr su sanción a nivel nacional. “El trabajo es arduo, pero cuando una mujer entra al consultorio y dice ‘vengo a hacerme un chequeo porque escuché que las mujeres nos morimos más del corazón que de cáncer’, sabemos que el mensaje está llegando”, agregó la especialista.

Desde hace más de 50 años, la Federación Argentina de Cardiología promueve la excelencia médica y la prevención en todo el país. Con su presencia federal y su vínculo con la World Heart Federation, la FAC reafirma su compromiso con la salud cardiovascular femenina y con la necesidad de impulsar políticas públicas que garanticen el cuidado del corazón de las argentinas.