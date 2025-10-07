Chat GPT: Salta entre las provincias que más lo usan

OpenAI, la desarrolladora detrás de Chat GPT presentó su primer estudio focalizado exclusivamente en Argentina y revela datos puntuales sobre cómo el uso de la herramienta "transforma la productividad e impulsa el crecimiento económico en múltiples sectores".

En el Argentina Productivity Report la creadora de Chat GPT detalla que millones de argentinos lo usan cada semana, y aseguran que los usuarios se triplicaron en un año.

Los principales datos del estudio muestran que estamos dentro de los cinco países de América Latina con más suscripciones pagas.



Respecto al número de desarrolladores con acceso a la API (interfaz que les permite integrar las capacidades de inteligencia artificial de OpenAI), Argentina se ubica en el podio de los cinco países con mayor crecimiento de la región.

La mayor proporción de uso de ChatGPT se da en provincia y Ciudad de Buenos Aires, con el 46,6%. Le siguen Córdoba con el 12,3%, Santa Fe con el 9,1%, Mendoza con el 4%, Tucumán con el 3,2% y Salta con el 2,6%.

El perfil de usuarios que utiliza Chat GPT está liderado por los jóvenes de 18 a 34 años.

Argentina atraviesa un "momento inédito", porque la incorporación de la inteligencia artificial no se limita a los grandes centros urbanos, se extiende a distintas provincias y sectores, "modificando la forma en que las personas aprenden, trabajan y desarrollan sus proyectos".

Entre los principales usos detectados se destacan: