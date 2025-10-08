¡Atención, hantavirus! Insisten en mantener la higiene para evitar el contagio

Paula Herrera, Jefa del programa de Infecciones de la provincia dio pautas de cuidados para evitar contraer hantavirus, teniendo en cuenta el caso que se cobró la vida de un joven en el hospital de Orán durante el fin de semana.

La Jefa del Programa de Infecciones, explicó que: "El hantavirus es una enfermedad trasmitida de los roedores a los humanos. En nuestra provincia es una problemática de salud con la que se viene trabajando hace años. En lo que va de este año 4 casos confirmado de hantavirus, los otros 3 casos han tenido una resolución favorable, este desgraciadamente ha fallecido".

Sobre la mortalidad, la Especialista remarcó que: "Es altísima mortalidad y es muy importante poner en alerta a todo el personal de salud para la identificación temprana de este caso y para el tratamiento adecuado".

La consulta temprana, es fundamental

Paula Herrera, Jefa del Programa de Infecciones detalló sobre los síntomas que: "Es una enfermedad febril, que puede iniciar con síntomas digestivos, pero el mayor perjuicio es respiratorio, produce insuficiencia respiratoria y eso es lo que puede llevar a un descelance fatal".

Recomendó al repecto que: "Lo más importante es que ante un cuadro de fiebre, sobre todo en personas que están en lugares donde hay roedores, cerca de basurales o descampados y empiezan con fiebre, en los días posteriores, el periodo de incuvación puede ser de hasta 30 días, o incluso hasta 40 días, tienen que consultar cunato antes".

Los casos que se dieron este año indicó que: "Dos fueron en Hipólito Yrigoyen, otro en Joaquín V. González y hemos tenido otro caso en Gaona. Entonces es importante tener el conocimiento de la epidemiología de nuestra localidad, para saber si es posible o no estar presentes ante un caso de Hanta".

De igual manera explicó que el contagio puede darse incluso en lugares al aire libre por un proceso de aerosolización "El virus se trasmte cuando se aerosoliza la orina o materia fecal de los roedores, que ahí esta el virus presente, entonces con el calor, se aerosoliza o disecan estos desechos" cerrró por El Once TV.