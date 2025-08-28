Tras la muerte del turista en Teuco, piden más capacitación en RCP

La repentina muerte de un turista de 65 años en una confitería del centro de Salta volvió a poner en debate la importancia de la prevención y la rápida asistencia en casos de emergencia. Pese a que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), la víctima no logró sobrevivir.

En diálogo con InformateSalta, el cardiólogo Sebastián Schanz explicó que la muerte súbita no es un hecho aislado: “Una de cada cinco personas muere por una enfermedad cardiovascular y el 30% de esas muertes son súbitas. La diferencia es que la mayoría ocurren en las casas, por eso impacta tanto cuando pasa en lugares públicos”.

El especialista insistió en que la clave está en la capacitación y la disponibilidad de equipos. “Todos deberíamos saber hacer RCP. Es un acto de amor hacia el otro, porque nadie se lo hace a sí mismo, siempre es para ayudar a alguien más”, señaló.

Schanz remarcó además la importancia de los desfibriladores externos automáticos (DEA). “Deben estar en espacios con gran circulación de personas, como plazas, museos, bancos o edificios públicos, y ser de acceso libre, como los matafuegos. Cada minuto sin reanimación hace que las chances de sobrevida bajen un 10%. Después de 10 minutos sin asistencia, la posibilidad de sobrevivir es casi nula”, advirtió.

En Salta ya existen algunos lugares cardioprotegidos, como el teleférico o el Mercado San Miguel, pero según el cardiólogo todavía falta avanzar. “Una ciudad cardioprotegida es aquella que tiene desfibriladores en los espacios públicos y promueve la enseñanza de RCP de manera masiva. En países desarrollados, los estudiantes reciben formación todos los años en la secundaria. Eso salva vidas”, subrayó.

Finalmente, el especialista pidió reforzar las políticas públicas y la concientización social. “La muerte súbita no siempre es evitable, pero con preparación y acceso a los equipos adecuados podemos salvar muchos corazones que son demasiado jóvenes para morir”, concluyó.