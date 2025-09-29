Día Mundial del Corazón: Las mujeres subestiman los síntomas por ocuparse de la familia

Este lunes 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha destinada a concientizar sobre la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades que, en Argentina, representan un tercio de las muertes anuales, tanto de hombres como de mujeres, se hablan de 12 muertes cada hora.

Desde InformateSalta, hablamos con el Dr. Ricardo León de la Fuente, cardiólogo y actual vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, quien destacó la importancia de esta jornada. “Cada latido es importante: nos marca historias, experiencias y nos recuerda que debemos cuidar nuestro corazón”, señaló.

“La molestia que el varón siente como una ‘pata de elefante’ en el pecho puede ser atípica en mujeres"

El especialista explicó que, aunque tradicionalmente los síntomas de los problemas cardíacos se conocían más en hombres, hoy también afectan a las mujeres, quienes muchas veces los perciben de manera diferente y los subestiman. “La molestia que el varón siente como una ‘pata de elefante’ en el pecho puede ser atípica en mujeres. Ellas pueden tener dolor en la espalda o el brazo y, muchas veces, no le dan el valor real a esa dolencia”, indicó.

León de la Fuente resaltó que la detección tardía aumenta el riesgo en mujeres: “Mujeres jóvenes, ocupadas con sus hijos u obligaciones, delegan su cuidado y consultan más tarde. A veces atribuyen los síntomas a otros factores y eso retrasa la atención médica”.

El lema de este año, “Cada latido vale”, busca generar conciencia sobre la prevención mediante hábitos saludables. Según el cardiólogo, los ocho pilares fundamentales para mantener una buena salud cardiovascular son:

Alimentación equilibrada

Actividad física

No fumar

Sueño adecuado

adecuado Control del peso

Monitoreo de la presión arterial

Control de glucemia y lípidos (colesterol y triglicéridos).

“Es fundamental atender las señales del cuerpo y realizar los controles médicos correspondientes”, añadió.

La Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina suman información y recomendaciones diariamente en esta semana de concientización, con temas que incluyen alimentación saludable, actividad física y otros determinantes de la salud del corazón.