No respetó la perimetral y agredió a su expareja: Siete meses de prisión

Un hombre de 33 años fue condenado a siete meses de prisión efectiva por haber amenazado y agredido a su expareja en su domicilio del barrio El Mirador, pese a que existían medidas cautelares vigentes que le prohibían acercarse a la mujer.

El fiscal penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Federico Gabriel Portal, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio, durante la audiencia de juicio abreviado en la que el acusado reconoció su responsabilidad por los delitos de amenazas, daños y desobediencia judicial.

El hecho ocurrió el 16 de enero de 2024, cuando la víctima se encontraba en su vivienda y el hombre se abalanzó sobre ella, la empujó contra una pared y la amenazó. Al intentar salir, el agresor le impidió el paso sujetándola del brazo, aunque finalmente la mujer logró liberarse y escapar hacia el patio interno.

La denunciante manifestó que ya había sido víctima de episodios previos de violencia y que el acusado había sido denunciado con anterioridad. En octubre de 2023, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N.º 1 había dispuesto medidas cautelares de protección que el agresor incumplió.

Tras escuchar la confesión del imputado, la jueza Gabriela Romero Nayar dictó sentencia y lo condenó a siete meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de declarar su responsabilidad por violar las disposiciones judiciales previas.