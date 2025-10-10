“Bonis”, la mascota que volvió a escena en el caso Jimena Salas

Durante la jornada de este jueves 9 de octubre, el Tribunal de la Sala VII de Juicio del Distrito Centro continuó con la ronda de declaraciones testimoniales en el juicio que se sigue contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, acusados como coautores del femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros.

En la audiencia, prestaron declaración seis testigos, entre ellos un conocido del ámbito laboral de uno de los acusados, familiares de la víctima, una trabajadora social, una psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y la madre de la exnovia de uno de los imputados.

La Unidad Fiscal —integrada por los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González— representa al Ministerio Público Fiscal, en el debate oral donde los hermanos Saavedra enfrentan cargos por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, concurso premeditado de dos o más personas y femicidio.

El primer testigo fue un músico que relató haber realizado tareas de voluntariado junto a uno de los imputados en la zona este de la ciudad de Salta, durante el período en que ocurrió el crimen. Contó que el viernes 27 de enero de 2017 —día del hecho— participó en una reunión organizativa para un festival comunitario, junto a Javier Saavedra y su entonces novia, entre las 15 y las 16 horas.

Posteriormente, declararon un primo político de Jimena Salas y su pareja, quienes se refirieron a las características personales de la víctima, su vida cotidiana y el vínculo con sus hijas.

Una psicóloga del CIF expuso sobre la entrevista que mantuvo con una de las niñas, hija de la víctima, realizada mediante circuito cerrado de televisión. En ese marco, se proyectó el registro audiovisual de la declaración, sin público presente, para resguardar la integridad de la menor.

También testificó una trabajadora social del Ministerio Pupilar, quien explicó su intervención en el caso tras el femicidio.

Finalmente, prestó declaración la madre de la exnovia de uno de los hermanos Saavedra, quien relató haber entablado una relación de amistad con la madre de los acusados. Dijo que se frecuentaban y que la mascota de su hija, una perrita caniche toy llamada “Bonis”, vivía en la casa del novio.

Al ser consultada sobre la difusión de las fotografías de un hombre que cargaba un perro similar, vinculadas a la investigación del femicidio, expresó que en un principio le llamó la atención por las coincidencias, aunque luego lo desestimó por considerar que el animal de la imagen era de mayor tamaño.

Ante algunas inconsistencias en su testimonio, el Tribunal le consultó si se sentía presionada o deseaba declarar sin la presencia de los familiares de los imputados, a lo que respondió que prefería continuar su declaración.

También se refirió al allanamiento realizado en su domicilio en septiembre de 2022, y tras algunas aclaraciones se le exhibió la documentación firmada en ese procedimiento para precisar los hechos.

El Tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 13 de octubre a las 8.30, cuando continuará la ronda de testimoniales en el marco del extenso debate por el crimen de Jimena Salas.