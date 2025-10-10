Prisión preventiva para un hombre acusado de robo en la vía pública

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 3, en la audiencia de prisión preventiva contra un hombre de 34 años, acusado del delito de robo calificado por el uso de arma.

La damnificada es una mujer de 58 años, quien fue sorprendida por el acusado cuando se dirigía a la terminal de ómnibus. Al llegar a la esquina de Hipólito Irigoyen y Pedro Pardo, el sujeto tomó la cartera que la denunciante llevaba en bandolera y tironeó con fuerza para arrebatársela.

Durante el forcejeo, el hombre sostenía un arma blanca, lo que provocó que la denunciante se asustara y soltara la cartera mientras pedía auxilio.

Varias personas se acercaron a asistirla, dando persecución al acusado, pero sin poder alcanzarlo. Minutos después, un tercero se acercó a la mujer y le entregó la cartera que, según manifestó, el acusado había arrojado sobre el techo de un automóvil. Posteriormente, el sujeto fue detenido.

Como consecuencia del tirón de la correa para despojarla de su cartera, la denunciante sufrió una lesión en el cuello.

La solicitud del Fiscal se basa en el hecho de que el acusado posee antecedentes condenatorios y a efectos de dar garantía al normal desarrollo de la investigación y evitar riesgos de fuga y entorpecimiento durante el proceso. El Juez, Antonio Pastrana, hizo lugar al pedido de prisión preventiva, atento a los fundamentos esgrimidos por la fiscalía.