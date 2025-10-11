Salieron a la luz fotos del interior de la casa donde se perpetró el triple crimen de Florencio Varela

La investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez continúa. En las últimas horas, se conocieron imágenes de la "casa del horror" donde torturaron, mataron a las chicas e intentaron ocultar sus cuerpos enterrándolas en el jardín.

A partir de la declaración de la detenida Celeste Magalí González Guerrero, que estaba a cargo de la casa, se constataron más elementos claves para la causa. González declaró ante el fiscal Carlos Arribas y reveló que parte del asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) habría sido transmitido en vivo a otros integrantes del grupo.

Según su testimonio, esa videollamada fue presenciada por personas identificadas con los apodos “Papá” y “Lima”, a quienes señaló como figuras relevantes dentro de una red narco. La mujer, de 28 años, vivía junto a su pareja, Miguel Villanueva Silva -también detenido-, en la vivienda de la calle Chañar, donde se hallaron los cuerpos enterrados.

En su testimonio, González Guerrero ofreció una cronología de lo ocurrido la noche del crimen y aportó nombres, apodos y vínculos entre los implicados. Uno de los pasajes más impactantes de su declaración describe cómo su pareja le comentó que estaban realizando una videollamada durante los asesinatos. “Mostraban cómo las mataban, creo que fue a la primera de las chicas”, habría dicho ante la Justicia.

También es clave la ampliación de la declaración de otra testigo detenida: Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados amplió su declaración ante el fiscal Carlos Arribas y reveló más detalles sobre el rol de su pareja, Alex Roger Castillo, quien tiene pedido de captura internacional.

Según dijo, el hombre conducía el Volkswagen Fox blanco en el que ambos viajaron el día del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La joven habría sido parte de un grupo de apoyo de los que trasladaron a las jóvenes a su destino final. Su tío fue acusado por Celeste González Guerrero, otra de las detenidas, como el autor intelectual del hecho en su declaración indagatoria del martes.

Durante su declaración, Florencia sostuvo que no sabía el motivo del viaje hasta después del hecho. “En ese momento no sabía a qué íbamos. Después me enteré porque Alex me contó. Me dijo que le habían robado droga a él y a la gente que le habían comprado”, relató.