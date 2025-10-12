Críticas a Milei en la mesa de Mirtha: "me da mucha vergüenza, quiere ser cantante en lugar de Presidente", dijo La Bomba

Gladys, La Bomba Tucumana, fue una de las invitadas a la ‘mesaza’ de Mirtha Legrand este sábado. Tras confirmar que es peronista, habló a fondo de la situación del país.

Mirando de frente a la cámara, hizo un profundo y contundente descargo que devino de la presentación de Javier Milei en el Movistar Arena. “Me da mucha vergüenza. Lilia Lemoine y toda la gente que rodea al presidente. Se convirtió como en un circo”, arrancó.

Y explicó: “Las mujeres se pelean en el Congreso, se está irrespetando lo que significa ser presidente. Soy tan argentina que amo la bandera, el himno y la investidura presidencial, y la respeto. Por eso me siento dolida con todo lo que veo que pasa en mi país. Hay mucha pobreza. La policía le pega a una mujer mayor y la mata y yo pienso en mi mamá, a la que no dejaría que le pase nada. Yo me muero por ella. Me siento dolida y lloro viendo estas noticias”.

“Como argentina me duele en el alma ver todo lo que pasa. Me duele ver todo eso. Tienen ese lema de ‘viva la libertad carajo’ pero no sé de qué hablan, porque cuando hablamos de algo que no nos gusta nos quieren prohibir o nos tratan de golpistas”, insistió La Bomba Tucumana.

Al borde del llanto agregó: “Vine del interior y pude lograr lo que quise. Soy una resiliente de la vida. Pasé pobreza, golpes de mi padre y hoy soy exitosa. Logré lo que una persona del interior quizás jamás pensó que lograría. Yo le pedí a Dios que lo ayudara y me falló”.

Siempre atenta a la actualidad y a los temas que resuenan en los medios durante la semana, Mirtha Legrand le preguntó a sus invitados durante su último programa por el show que dio en presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde además de presentar su libro se dio el gusto de cantar varios temas emblemáticos del rock nacional y Libre, la canción de Nino Bravo. Además, la gran diva de la televisión argentina compartió su propio punto de vista al respecto.

“¿A ustedes les parece bien que haya cantado?”, quiso saber la Chiqui. “A mí no me gustó”, reaccionó el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. “Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón”, sumó la conductora. “Patético”, expresó la actriz Valentina Bassi, y el politólogo y escritor Marcos Novaro explicó que si bien le pareció “bastante feo” luego entendió que “Milei necesitaba recuperar la idea de que él es diferente a los demás, que es un outsider”.

“Lo que pasa es que ya no es más diferente. Ya es presidente”, observó Bassi. “Sus votantes más jóvenes le pedían eso”, acotó la periodista Cristina Pérez. “Lo que pasa es que para los que estamos sufriendo ver eso es terrible”, intervino por su parte Gladys “la Bomba” Tucumana.

“A mí de todos modos me parece más importante lo que haga después de ese acto. Ese acto es un poco como los que hacía Cristina en los patios de las palmeras. Era auto celebrarse. Pero después tiene que hacer una campaña para los moderados, que no son los que festejan eso”, agregó Novaro a modo de análisis. “Después tiene que cumplir las leyes. Si después de cantar dice ´dale, vamos a cumplir con la Ley de Discapacidad´ bueno, pero no lo hace”, se quejó Bassi, madre de un adolescente con autismo y una de las caras visibles de la lucha de los familiares de discapacitados por el cumplimiento de la reglamentación.

Por último, Pullaro amplió su percepción del asunto. “Tiene que conectar con lo que le pasa a la gente. Uno no llega a un cargo tan importante para darse un gusto, para sentirse bien, para viajar en un avión privado o hacer un festival de rock. El personaje era para ganar la elección. Ahora es Presidente de la República Argentina”, completó.

La reacción de la Bomba Tucumana

Un rato después de ese momento, Gladys la Bomba Tucumana retomó el tema. Luego de aclarar que se había quedado con ganas de decir algo sobre el Presidente, explicó que ella “vive la realidad”. “Voy al súper, veo lo que pasa, veo a la gente que duerme dentro de los cajeros, arriba de cartones en pleno invierno. Lo veo y me pueden decir ´antes también se veía´. Pero ahora veo más”, aclaró. También resaltó que es cantante y que hace más de 43 años que se dedica a la música “ininterrumpidamente”.

“Quiero decir que, con respecto a lo del Movistar Arena, que capaz que el Presidente lo que quiere realmente es ser artista, cantante. Algo que tenga que ver con eso y no Presidente”, disparó. “Hemos tenido presidentes que querían jugar al básquet”, recordó Novaro. “Sí, pero eso era simpático. Lo que hacía Carlos Saúl era simpático. No tiene comparación”, sentenció.

El acto en el Movistar Arena se organizó con motivo de la presentación de un nuevo libro del Presidente. Javier Milei ingresó al escenario a través del público, compuesto por militantes y seguidores de La Libertad Avanza. En el lugar también se encontraban ministros y funcionarios del Gobierno. Entre los presentes estaban Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Luis Petri, Diego Santilli y Daniel Scioli.

El jefe de Estado interpretó una serie de canciones de rock de artistas como La Renga, Gilda, Sandro y Charly García, con reversiones propias de las letras. También entonó las estrofas del himno nacional. También protagonizó un mano a mano con su vocero, Manuel Adorni. En su alocución, apuntó contra las “malditas operetas” del kirchnerismo, sostuvo que el país está “en el camino correcto” y alentó a sus seguidores con vistas a las elecciones legislativas de octubre. /La Nación