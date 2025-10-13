Se llevó ropa sin pagar, lo agarraron y tendrá que compensar al comercio

En 2023, dos mujeres ingresaron a un local de indumentaria en Paseo Salta, mientras los empleados se encontraban controlando la caja, una de ellas se retiró y atravesando la puerta sonó la alarma, pero la sospechosa continuó su marcha.

Por este motivo los encargados del local avisaron a un efectivo policial que se encontraba de adicional en el centro comercial, logrando interceptar a la acusada en el estacionamiento.

Con la colaboración de una guardia de seguridad, se realizó la requisa encontrando una remera en el interior de su cartera la cual estaba forrada con papel aluminio. Posteriormente se descubrió que había arrojado dos remeras en el cesto de basura.

En el marco de una audiencia del Plan Piloto de Oralidad, la jueza María Victoria Montoya Quiroga le concedió una suspensión de juicio a prueba por un año, solicitada por la defensa y la fiscalía. La mujer fue imputada por hurto simple.

La acusada deberá cumplir con reglas de conducta durante un año, como abstenerse de cometer nuevo delito y de acercarse al local comercial damnificado. Además, deberá abonar al denunciante $90.000 como reparación del daño causado.