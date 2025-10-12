Demoraron a un hombre y secuestraron un vehículo con pedido de captura por robo

Demoraron a un hombre y secuestraron un vehículo con pedido de captura por roboPoliciales12/10/2025InformateSalta
Imagen ilustrativa.
Fue detectado en un control vehicular en la Circunvalación de ruta 26 de Capital. Se secuestró un rodado con pedido de secuestro. Intervino la Fiscalía Penal 3.
Esta madrugada, efectivos de la División Ejidos Municipales de Capital, al fiscalizar un vehículo y a su conductor, detectaron que el rodado presentaba pedido de secuestro por robo.
En ese contexto, se demoró a un hombre mayor de edad y se secuestró el vehículo.
Intervino la Fiscalía Penal 3.
Te puede interesar
Cafayate: Cinco detenidos al intentar robar en una bodega
InformateSaltaPoliciales12/10/2025
Demoraron a dos personas por un intento de robo en un local comercial
InformateSaltaPoliciales12/10/2025
Logran detener a prófugo con pedido de captura por robo calificado
InformateSaltaPoliciales11/10/2025
Gimnasia y Tiro vs Temperley: El acceso al público se habilitará a las 19 horas
InformateSaltaPoliciales11/10/2025
Lo más visto