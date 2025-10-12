Demoraron a un hombre y secuestraron un vehículo con pedido de captura por robo

Vehículo con pedido de captura
Imagen ilustrativa.

Fue detectado en un control vehicular en la Circunvalación de ruta 26 de Capital. Se secuestró un rodado con pedido de secuestro. Intervino la Fiscalía Penal 3.

Esta madrugada, efectivos de la División Ejidos Municipales de Capital, al fiscalizar un vehículo y a su conductor, detectaron que el rodado presentaba pedido de secuestro por robo.

En ese contexto, se demoró a un hombre mayor de edad y se secuestró el vehículo.

Intervino la Fiscalía Penal 3.

