Inició la cuarta semana del juicio por el caso Jimena Salas, ¿quiénes hablaron y qué dijeron?

El juicio por el crimen de Jimena Salas ingresó este lunes 13 en su cuarta semana de audiencias, con la declaración de seis testigos que decidieron reservar su identidad ante el Tribunal, en una jornada marcada por la exposición de información crucial para la causa, sin la presencia de público, dada la sensibilidad de la información aportada durante la investigación.

La Unidad Fiscal, representada por Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, continuó en la audiencia de debate contra los imputados Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, los hermanos que enfrentan cargos, como ser delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Según informó prensa del Poder Judicial, la parte más sensible de la jornada se dio con la última testigo. Se trató de una psicóloga particular que, al momento del hecho ocurrido el 27 de enero de 2017, asistía a una de las hijas de la víctima. La profesional expuso ante el Tribunal lo que la menor le había relatado durante sus encuentros terapéuticos respecto a lo vivido ese trágico día.

Los seis testigos de identidad reservada que declararon durante la jornada aportaron información que fue recabada durante la etapa de investigación de la causa y que concierne directamente a la posición de los imputados en relación con el crimen. Cabe sumar que la decisión de mantener su identidad bajo resguardo responde a un protocolo de protección por la naturaleza de los hechos juzgados.

Al finalizar la audiencia, el Tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 14. Se espera que la ronda de declaraciones testimoniales se reanude a las 8:30 horas, continuando con la etapa probatoria fundamental del debate oral.