El defensor de los Saavedra insiste en que sus defendidos son "víctimas"

En una nueva semana de juicio contra los hermanos Saavedra por el homicidio de Jimena Salas en el año 2017, el abogado defensor, Marcelo Arancibia, habló desde las puertas de Ciudad Judicial e insistió en que: "Fue una pésima invetigación".

"Lo dije desde un primer momento, no me anima ningún rencor, pero sí dolor de lo que ha pasado y usted sabrá de que hay muchas maneras de instigar un delito. Los no, frente a lo que tendría racionalmente que ser sí, los reiterados no, es como decir, tiene razón pero marche preso".

Para el Defensor, el "chino" Saavedra, ya falllecido y sus hermanos, hoy sentados en el banquillo, son víctimas y criticó el trabajo de la Justicia: "Lo que nosotros vamos a demostrar que en absoluto se ha trabajado con profesionalidad con idoneidad, con respeto a la sociedad que paga, para que justamente se vuelque un trabajo loable en aras del descrubimiento de la verdad y decirle a la sociedad, responsablemente, que este caso 'no está en absolucto dilucidado' ni mucho menos sus responsables, las personas que están acá y las que estuvieron, Javier Nicolás Saavedra son y han sido víctimas, de un proceder, que espero, no se reitere".

Consultado por Multiviisión sobre la posibilidad de que la sociedad o la familia de la víctima conozca ¿Qué pasó? dijo que: "Yo considero que si, mientras pongan personas idoneas, capaces, no comprometidas a estructuras de mandemos esto y con esto estamos cubiertos, cuando haya un verdadero empeño y no una 'alcahuetería' y no una pesca al 'voleo' y vemos que sacamos, y enloden una familia y hagan pasar para el más allá a otra persona y es muy doloroso y eso tengan la plena seguridad, en nombre de mi responsabilidad, lo voy a esteriorzar con todas las letras y con el compromiso de ser un auxiliar de la Justicia".

Sobre la posibilidad de que su ya fallecido defendido, Javier Saavedra haya sido instigado al suicidio, advirtió que: "Durante los alegatos hablarán las pruebas e insistió en que los hermanos que hoy enfrenta el juicio, son rehenes y no tienen pruebas".

Y agregó: "Que no vienen los tres acusados por homicidio calificado por alevosía, por premeditación, por femicidio y ahora vienen con un acto de irresponsabilidad, algunos, 'esto ya es menor' no podemos jugar con la salud de nadie. Nunca hubo elementos indiciarios de los hermanos. Nosotros hemo estado acomoaño simpre por la verdad".