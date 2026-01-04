Córdoba: Le criticaron el lechón, enfureció y lo tiró al suelo

Un tiktoker cordobés conocido por compartir videos de asados y recetas a la parrilla quedó en el centro de la polémica luego de protagonizar una insólita reacción en plena transmisión. El hecho ocurrió cuando varios seguidores le criticaron la cocción de un lechón que estaba preparando, situación que desató el enojo del asador.

Ante los comentarios negativos, el influencer perdió la paciencia y, de manera intempestiva, arrojó el lechón al piso, gesto que quedó registrado en el video y rápidamente se viralizó en las redes sociales. La escena generó una ola de reacciones, entre la sorpresa y la indignación de los usuarios.

Muchos internautas cuestionaron la actitud del tiktoker, no solo por la falta de respeto hacia la comida, sino también por la reacción desmedida frente a las críticas. Otros señalaron que, al tratarse de contenidos públicos, los comentarios forman parte de la exposición en redes.

El video provocó un fuerte debate en plataformas digitales sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y el manejo de las críticas, convirtiendo al episodio en uno de los temas más comentados del día en Córdoba.