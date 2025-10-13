Por el Día de la Madre, sube el consumo de carne en Salta

De cara al fin de semana por el Día de la Madre, se observa un leve repunte del consumo de carne en Salta y todo el país.

Dardo Romano, presidente de la Cámara de la Carne de Salta, en diálogo con InformateSalta, explicó que en los últimos días “se ha vendido un poco más y seguramente se venderá bien este fin de semana".

En la oportunidad, señaló que la mejora del consumo responde principalmente a las celebraciones familiares por el Día de la Madre y al inicio de una etapa del año en la que suelen aumentar los encuentros y reuniones. “Se ha vendido un poco más, se va a vender ahora para el fin de semana, Día de la Madre, pero hay que ver qué pasa después de eso”, contó.

En ese marco, aclaró que "no cree que se sostenga mucho en el tiempo” o "que mueva mucho el amperímetro”. "Es algo muy endeble, como para llamar una tendencia", sostuvo.

"Se va a vender bien este fin de semana por el Día de la Madre, pero después creo que va a seguir lo mismo”

En cuanto a los precios, indicó que “hubo un ajuste del 4 o 5% en las últimas semanas, después de varios meses de estabilidad”, aunque aclaró que los incrementos acompañan el ritmo de la inflación y los costos de producción.

Respecto al comportamiento del consumidor, reconoció que el pollo mantiene una alta demanda, favorecido por una baja en los precios a raíz de problemas en las exportaciones por un brote de gripe aviar. “El pollo está con valores muy atractivos y eso influye mucho en la elección del comprador”, añadió.





