Urgente: Fiscalía confirmó que Vicente Cordeyro murió por asfixia por ahorcamiento

Justicia12/10/2025
Luego del hallazgo del cuerpo de Vicente Osvaldo Cordeyro en la localidad de San Lorenzo, este domingo se realizó la autopsia médico legal en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), con la participación de un perito de parte designado por la familia.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, informó que el informe preliminar determinó que el deceso se produjo por asfixia por ahorcamiento. Además, el cuerpo presentaba lesiones superficiales que habrían sido provocadas por contacto con el fuego. Se dispuso la realización de estudios complementarios que serán incorporados al informe definitivo de autopsia.

Durante la jornada, se realizó una reunión interdisciplinaria con la participación del Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, y profesionales de distintas áreas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP, a fin de coordinar tareas y abordar de manera integral las circunstancias que rodean la muerte del excomisario.

Cabe recordar que la investigación se desarrolla bajo el protocolo establecido por la Resolución 1284/21 de la Procuración General, que presume homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso cuando inicialmente pueda aparentar ser un suicidio o accidente. Esto implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la investigación, hasta tanto se descarte razonadamente la existencia de un delito.

