La inflación de septiembre fue de 2,2% en el NOA

La inflación de septiembre fue de 2,2% en el NOAEconomía14/10/2025
Este martes 14 de octubre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de septiembre de 2025 fue del 2,1% en el total nacional, por encima del valor del mes anterior. En el NOA el organismo indicó que fue de 2,2%, el segundo porcentaje más alto comparado con todas las regiones del país.
En el NOA, la inflación acumulada desde diciembre del 2024 es del 22.6%, mientras que la interanual, con respecto al mismo mes del 2024, es de 31,6%.
#DatoINDEC#IPC: en septiembre 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en la Patagonia donde lideró Transporte https://t.co/z8pxJaAazE pic.twitter.com/uBjRkPUQrB— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 14, 2025
Dentro de este porcentaje los rubros que aportaron la mayor variación sobre la suba mensual del IPC regional fueron:
- Alquiler de la vivienda y gastos conexos
- Electricidad, gas y otros combustibles
Mientras lo que menos variación fueron:
- Bebidas alcohólicas
- Servicios recreativos y culturales
Los Alimentos y las bebidas no alcohólicas aportaron la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en la Patagonia donde lideró Transporte . En el NOA las divisiones con mayores incidencias en Indice de precios al consumidor (IPC) fueron:
- Alimentos y ebbidas no alcohólicas
- Transporte
- Salud
- Prendas de vestir y calzado