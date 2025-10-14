La inflación de septiembre fue de 2,2% en el NOA

Economía14/10/2025
inflación salta

Este martes 14 de octubre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de septiembre de 2025 fue del 2,1% en el total nacional, por encima del valor del mes anterior. En el NOA el organismo indicó que fue de 2,2%, el segundo porcentaje más alto comparado con todas las regiones del país.

inflación septiembre Inflación: En septiembre llegó al 2,1%

En el NOA, la inflación acumulada desde diciembre del 2024 es del 22.6%, mientras que la interanual, con respecto al mismo mes del 2024, es de 31,6%.

Dentro de este porcentaje los rubros que aportaron la mayor variación sobre la suba mensual del IPC regional fueron:

  • Alquiler de la vivienda y gastos conexos 
  • Electricidad, gas y otros combustibles

Mientras lo que menos variación fueron:

  • Bebidas alcohólicas
  • Servicios recreativos y culturales
imagenCrisis y elecciones 2025: El 65% de los argentinos no confía en la recuperación de la economía

Los Alimentos y las bebidas no alcohólicas aportaron la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en la Patagonia donde lideró Transporte . En el NOA las divisiones con mayores incidencias en Indice de precios al consumidor (IPC) fueron:

  • Alimentos y ebbidas no alcohólicas
  • Transporte
  • Salud
  • Prendas de vestir y calzado

 

