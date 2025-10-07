El CONICET lo hizo de nuevo, transmiten en vivo desde la Patagonia y buscan dinosaurios

El CONICET lleva adelante la primera campaña paleontológica argentina transmitida en vivo, desde un yacimiento ubicado en Río Negro, uno de los sitios más importantes de Sudamérica para el estudio de fósiles. La transmisión comenzó hoy y se extenderá hasta el 10 de octubre a través del canal de YouTube del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV).

El equipo científico, integrado por investigadores del CONICET, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, la Fundación Félix de Azara y National Geographic, trabaja desde un campamento base a 30 kilómetros de General Roca. Durante las primeras horas de transmisión ya se encontraron restos fósiles que podrían corresponder a una especie inédita.

"Queremos compartir cómo es la búsqueda de fósiles de dinosaurios en tiempo real”

“Transmitimos en vivo desde la Patagonia para compartir cómo es la búsqueda de fósiles de dinosaurios en tiempo real”, explicaron los investigadores durante la primera emisión. El objetivo central de la expedición es excavar la zona donde el año pasado se halló una garra fósil perteneciente a un dinosaurio carnívoro aún no identificado, con la intención de recuperar el esqueleto completo.

El streaming se realiza dos veces por día, de 11 a 12.30 y de 17 a 18.30, y busca fomentar la participación del público. A través de redes sociales, los espectadores pueden hacer preguntas, interactuar con los científicos y seguir de cerca cada etapa del trabajo en campo.