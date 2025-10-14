Inflación: En septiembre llegó al 2,1%Economía14/10/2025
De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC y que se utiliza para conocer la inflación, en septiembre los precios se aceleraron un 2,1%.
En lo que va del año, la inflación marcó un aumento del 22% mientras que en la comparación interanual, es decir, comparado con septiembre del año pasado, la variación es del 21,8%.
A nivel nacional, las variables con mayores incrementos fueron; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (3,1%); Educación (3%); y Transporte (3%).
En la vereda de enfrente, los menores aumentos fueron registrados en; Restaurantes y hoteles (1,1%); Recración y Cultura (1,3%); y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%).
Te puede interesar
Lo más visto