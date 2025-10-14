Inflación: En septiembre llegó al 2,1%

De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC y que se utiliza para conocer la inflación, en septiembre los precios se aceleraron un 2,1%.

En lo que va del año, la inflación marcó un aumento del 22% mientras que en la comparación interanual, es decir, comparado con septiembre del año pasado, la variación es del 21,8%.

A nivel nacional, las variables con mayores incrementos fueron; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros

combustibles (3,1%); Educación (3%); y Transporte (3%).

En la vereda de enfrente, los menores aumentos fueron registrados en; Restaurantes y hoteles (1,1%); Recración y Cultura (1,3%); y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%).