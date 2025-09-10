La inflación de agosto fue del 1,9%

Según informó el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, los precios al consumidor aumentaron 1,9% en agosto de 2025 respecto de julio y 33,6% interanual.

Se trata del mismo porcentaje que el mes anterior. Estos indicadores acumularon un alza de 19,5% en los últimos ocho meses.

Según los indicadores, la división con mayor alza mensual en agosto de 2025 fue el transporte que registró un incrementi del 3,6%; y la única con baja, Prendas de vestir y calzado -0,3%.