Para la CGT Salta, Urtubey y Fuerza Patria son la única alternativa frente al ajuste de Milei

A dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, el secretario gremial de la CGT Regional Salta, Martín Guaymás, confirmó el respaldo del movimiento obrero salteño a la candidatura de Juan Manuel Urtubey al Senado Nacional dentro del frente Fuerza Patria.

Guaymás señaló que la decisión se tomó tras un plenario que reunió a más de 80 gremios: “Evaluamos varias alternativas, pero entendimos que Fuerza Patria es el único frente capaz de oponerse a las políticas de ajuste que hoy afectan a los trabajadores, a los jubilados y a la educación pública”.

El dirigente destacó que Urtubey es, según las encuestas, “el candidato más competitivo para enfrentar a Javier Milei”. “Decidimos dejar de lado las aspiraciones propias del movimiento obrero para fortalecer una propuesta unificada y garantizar representación en el Congreso que no vote contra los trabajadores”, afirmó.

Guaymás remarcó que la CGT Salta mantiene autonomía respecto de la conducción nacional, aunque comparte los reclamos por la pérdida de derechos laborales. “Cuando la CGT sale a la calle, nos acusan de golpistas; pero si nos quedamos quietos, dicen que somos cómplices. Nosotros apostamos al diálogo, pero sin resignar la defensa de los trabajadores”, subrayó.

Finalmente, lamentó la falta de una unidad más amplia dentro del peronismo salteño: “Si esa unidad se daba, ganábamos caminando esta elección. Pero hoy las cartas están echadas, y nosotros vamos a trabajar incansablemente para recuperar la justicia social”.