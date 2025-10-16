Funcionario de Axel Kicillof llega a Salta para sumar apoyo a Urtubey

Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular del gobierno de la provincia de Buenos Aires y referente del movimiento social “Somos Barrios de Pie”. La actividad incluye un plenario con los militantes de ese movimiento social.

Daniel Menéndez milita con los movimientos sociales desde el año 1999. Por entonces la desindustrialización de la economía y la desalarización de la sociedad restaron vitalidad al movimiento obrero que en el 2001 presenció cómo el estallido que eyectó a Fernando de la Rúa tenía como protagonista principal a quienes habían sido excluidos del mercado de trabajo y empezaban a organizarse en movimientos sociales como Barrios de Pie.

Hay Menéndez es Subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. También referente nacional de “Somos Barrios de Pie” que en Salta llevara adelante un plenario con sus militantes para apoyar a los candidatos de Fuerza Patria – Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada – que participaran del encuentro. El mismos será hoy jueves 16 de octubre a las 20 horas en la sede del PJ (Zuviría 938).