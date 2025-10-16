El Senado reconoció la trayectoria del geólogo Ricardo Alonso

En el recinto de la Cámara de Senadores se llevó a cabo un reconocimiento al geólogo Ricardo Alonso por su trayectoria.

La actividad estuvo encabezada por el presidente natural del Senado, Antonio Marocco, quien destacó el impacto de sus investigaciones sobre los salares, los boratos y la metalogenia andina, así como su tarea como divulgador y formador de generaciones de geólogos.

“Gracias por desentrañar las rocas, por leer los silencios del subsuelo y por transformar piedras y minerales en conocimiento” manifestó en su discurso.

Alonso agradeció profundamente la distinción recibida, se mostró emocionado por el video con palabras de afecto de colegas y amigos y reflexionó sobre el pasado, presente y futuro de la minería en Salta.

El geólogo destacó el creciente protagonismo de la mujer en el sector, los profundos cambios registrados en los últimos años y evocó figuras clave de la historia minera salteña, como Lola Mora. Además, recordó con afecto su paso por la función pública, en la legislatura como diputado provincial y en el Ejecutivo como secretario de minería.

Estuvieron presentes también el presidente de la Comisión de Minería, Miguel Calabró y contó con la presencia de la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero y los senadores, Mashur Lapad, Jorge Soto, Walter Cruz, Esteban D’Andrea, Dani Nolasco, Walter Wayar, Gonzalo Caro Dávalos, Leopoldo Salva, Leonor Minetti, Sonia Magno, Enrique Cornejo, Alejandra Navarro, Juan Cruz Curá, Manuel Pailler y Carlos López.

También participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, el titular de Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A. (REMSA), Javier Montero; la Secretaria de Minería, Romina Sassarini; el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, diputados, empresarios del sector, familiares y amigos.