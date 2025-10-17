El "Santo" busca seguir soñando: Juventud recibe a Gimnasia de Chivilcoy en el Martearena

Juventud Antoniana se juega una nueva final esta noche, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy desde las 22:00 en el estadio Martearena, por la tercera etapa de la Reválida del Torneo Federal A.

El equipo dirigido por Germán Noce llega con el ánimo en alza tras su sólida victoria frente a Boca Unidos, al que superó por 3 a 0 en el partido de vuelta, logrando un global de 3 a 2.

Por su parte, el conjunto bonaerense de Gimnasia de Chivilcoy también avanzó con el mismo marcador global, tras imponerse 2 a 1 ante El Linqueño en su segundo encuentro.

La serie se disputará a dos partidos: el primero en Salta y la revancha el 2 de noviembre en Chivilcoy, donde el local tendrá ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla general.

El “Santo” deberá aprovechar la localía y buscar una diferencia de goles que le permita viajar con mayor tranquilidad para el desquite. Noce pondrá todo su potencial en el campo para intentar dar otro paso hacia el sueño del ascenso.