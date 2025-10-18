Una diputada libertaria amenazó al periodista Nicolás Wiñazki por revelar una causa narco: Piden expulsarla del Congreso

La diputada libertaria es pareja de Ciccarelli, primo de Fred Machado. Fue acusada de narco en Estados Unidos, pero desde su entorno dicen que la causa se cerró.

La diputada libertaria es pareja de Ciccarelli, primo de Fred Machado. Fue acusada de narco en Estados Unidos, pero desde su entorno dicen que la causa se cerró.

La diputada libertaria Lorena Villaverde amenazó al periodista Nicolás Wiñazki, por presentar un informe en el que contaba cómo según consta en una causa habría comprado un kilo de cocaína por 17 mil dólares en un restaurante de comida mexicana en Estados Unidos.

Mientras el redactor de Clarín desarrollaba la noticia en la pantalla de A24, la legisladora le envió un mensaje intimidatorio por WhatsApp que decía "que dios te bendiga y te devuelva el doble de lo que hacés en salud para vos y tu familia".

Wiñazki había arrancado su exposición al aire planteando "cuál es la historia de la cocaína y Villaverde, que además está vinculada a Fred Machado". La relación entre el rionegrino extraditado recientemente y la libertaria estaría atada por la relación de ella con el primo de Machado, Claudio Ciccarelli, vinculados en el negocio de canteras de arenas silíceas en Río Negro habilitado por el gobernador Alberto Weretilneck, como reveló LPO.

Wiñazki reveló en su informe que la diputada libertaria Villaverde fue a un "restaurante en Miami Beach, llamado Don Pablo’s, parecido a Breaking Bad", acompañada de dos hombres. La referencia irónica alude a la exitosa serie audiovisual de un frustrado profesor de química que se vuelve narco.

Lorena Villaverde amenazó a Wiñazki antes de salir al aire. pic.twitter.com/2tVgz0lme3 — Alto Candombe 🍟🥦🍟 (@altocandombe) October 18, 2025

Wiñazki reveló que la diputada Villaverde quedó involucrada en una compra de cocaína en Miami

Pero el periodista reconstruyó un plot twist mucho mejor que el de Breaking Bad para el caso de Villarruel. Según su información, los acompañantes de la diputada eran agentes encubiertos que la venían siguiendo y, cuando le traen el paquete de droga, uno de los dos lo corta para probarla, reconoce que es cocaína y la detienen.

La trama de Wiñazki no se detuvo ahí. Mientras continuaba el programa, Villaverde le mandó el mensaje amenazante y el diputado Facundo Manes, que se encontraba en el estudio del canal televisivo como invitado, anunció que reclamaría el apartamiento de la legisladora en la Cámara Baja.

En efecto, el radical presentó un proyecto de resolución para expulsar a Villaverde por indignidad, al igual que lo hizo contra su colega José Luis Espert, también unido a Machado para el financiamiento de su propia campaña. Al difundir su iniciativa por X, Manes llamó a "construir transversalmente un ’NO PASARÁN’ al narcotráfico, que es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina".

El impacto de la vinculación de Villaverde con el narco está complicando seriamente la campaña libertaria en Río Negro. Según fuentes del peronismo, el diputado Martín Soria, candidato a senador por Fuerza Patria, encabeza los sondeos y aventajaría a su contendiente de LLA por una diferencia muy contundente.

El último traking del monitor electoral de la consultora Mercados & Estrategias, que mide para Villaverde, arrojó este sábado un saldo de 33,1 por ciento para Soria, 26,1 por ciento para la libertaria, y 16,3 por ciento para Facundo López, el candidato de Weretilneck, también afectado por la ramificación de vínculos políticos con el narco en la provincia.

Por eso, en las últimas horas el oficialismo provincial alimentó rumores sobre la renuncia de Villaverde a su candidatura a senadora. "Si la corren a Villaverde, se beneficia Weretilneck", dijeron a LPO.

NO PODEMOS PERMITIR QUE LA NARCOPOLÍTICA AVANCE EN ARGENTINA



Presentamos un proyecto de exclusión de Lorena Villaverde, acusada de traficar cocaína, de la Cámara de Diputados de la Nación, y exigimos su renuncia a la candidatura a Senadora Nacional por Río Negro.



Tenemos que… pic.twitter.com/i43j38s9ar — Facundo Manes (@ManesF) October 18, 2025

Todos los cargos de la causa en Estados Unidos contra Villaverde fueron desestimados por la Justicia de ese país.

Desde el entorno de la candidata de Karina respondieron a LPO que "todos los cargos de la causa en Estados Unidos fueron desestimados por la Justicia de ese país". "Nosotros ya hemos demostrado que ante una duda razonable apartamos a un candidato", dijeron en referencia a Espert, y acusaron por los cargos en su contra al kirchnerismo.

Como sea, en caso que Villaverde diera un paso al costado, los libertarios tampoco tendrían un camino de rosas por delante. El candidato que la secunda es Enzo Fullone, un hombre de su confianza que estuvo al frente de la dirección de Vialidad Nacional en Río Negro hasta el inicio de la campaña y que enfrenta sus propias denuncias. /La Política Online