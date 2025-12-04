Coimas en Discapacidad: Se investigará el origen de los audios

La Cámara Federal de la Provincia de Buenos Aires ordenó investigar el origen de los audios que se atribuyen a Diego Spagnuolo, y que el juez del caso informe en que otra prueba se basa para impulsar la investigación. El Tribunal de Apelaciones confirmó que la Droguería Suizo Argentino y sus propietarios, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker deben seguir bajo investigación al rechazar un planteo de su defensa.

De esta manera la Cámara revocó el rechazo del juez federal Sebastián Casanello a un planteo de nulidad del caso basado en la supuesta ilegalidad de los audios y le ordenó profundizar la investigación sobre su origen y autenticidad.

Con los votos de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico revocó el rechazo a la nulidad ante la falta de elementos.

Los jueces remarcaron que la Cámara no puede asumir, sin prueba, que se trató de grabaciones hechas por un particular y admitidas como válidas.