Tiene 21 años y reveló que su novio de 55 es el padre de su ex: “No es para tanto quilombo”

Camila Gutiérrez y Julio Rodríguez volvieron a encender las redes tras revelar un dato que pocos conocían sobre el inicio de su vínculo. La pareja, que se hizo conocida en TikTok por mostrar su vida cotidiana y la diferencia de edad que los separa, decidió contar cómo se formó realmente la relación que hoy los tiene conviviendo.

Camila tiene 21 años y Julio 55. Se conocieron en Navarro, provincia de Buenos Aires, en 2019, cuando ella era todavía una adolescente de 15 y él rondaba los 50. Con el paso del tiempo, y pese a los 34 años de diferencia, se acercaron y decidieron apostar por un romance que no tardó en volverse tema de conversación.

Aunque en un principio aseguraron haberse cruzado en una peña, un reciente video publicado en la cuenta que comparten , @CamiyJu11, donde ya acumulan más de 63 mil seguidores, reveló admitieron un detalle que ya había generado rumores.

“Hoy empieza otro capítulo”, arranca el clip donde ambos explican por qué varias publicaciones fueron eliminadas. Julio aclaró que decidieron borrar algunos videos porque en ellos aparecía su hijo, quien se vio expuesto sin quererlo. Además, expresó su malestar por los comentarios agresivos: “Están diciendo barbaridades. Se están metiendo con su familia y con mi exfamilia”.

La revelación llegó de la voz de Camila, que decidió aclarar lo que muchos usuarios comentaban respecto al hijo de Julio. “Sí, chicos, salí con él. Estuve un par de meses, pero no es para tanto quilombo. Después cada uno siguió su camino. Yo tuve mis parejas y él tuvo las suyas. Están inventando cosas que no son”, aseguró.

Cientos de usuarios comentaron la publicación. Mientras varios celebraron su relación otros la desaprobaron. “Yo les dije que algo raro tenían”, “Cero códigos el señor con su hijo”, "No hay un familiar que les diga, “che no da?”, fueron algunos de los comentarios. /Eldocetv