Motociclista borracho chocó por detrás a un auto e intentó fugarse

Un nuevo siniestro vial se reportó en la mañana de este lunes en la intersección de calle Mosconi e Ituzaingo, cuando un hombre a bordo de una motocicleta colisióno por detrás a un automóvil, que esperaba el paso de su derecha para avanzar por calle Mosconi

Tras el impacto, el motociclista bajó del rodado e intentó escapar pero fue retenido a dos cuadras por el conductor del auto.

Al llegar personal de tránsito se constató que el motociclista tenía 1.09 grados de alcohol en sangre, fue infraccionado y la moto fue cargada por la grúa, para depositarla en el canchón de calle Artigas.

En tanto el vehículo ocupado por tres personas, resultó con daños materiales sin lesionados.

Federico, el conductor del auto, contó que: "Me colisionó por detrás, se bajo y corrió, lo traje, la policía actuó rápido, la moto no era de él. Yo esperaba el paso de la derecha" el motociclista le habría manifestado que iba a "trabajar", publicó Multivisión Federal