"Cuando ajusta el bolsillo, lo primero que se deja de pagar es el colegio"

Los colegios privados de Salta atraviesan un panorama económico complejo, con morosidad que alcanza el 25% y casos que podrían llegar al 30%, según informó Pablo Pereyra, presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de la provincia.

“Cuando empieza a ajustar el bolsillo, lo primero que se deja de pagar es el colegio”, advirtió Pereyra, y explicó que muchas familias se ven obligadas a priorizar otros gastos, lo que genera retrasos en el pago de las cuotas.

El precio de las cuotas

Pereyra explicó que las instituciones se ven obligadas a ajustar periódicamente sus tarifas para cubrir principalmente los salarios del personal docente y administrativo. “El año pasado, muchos colegios retocaron las cuotas de manera mensual y eso provocó que algunas familias se asustaran y, en varios casos, decidieran migrar a la escuela pública”, comentó en FM Aries.

Pese a las dificultades, aseguró que hasta el momento no se registran cierres abruptos de colegios asociados. “Seguimos trabajando porque tenemos muchísimas fuentes laborales, docentes que dependen de nosotros y una historia de acompañamiento de las familias a lo largo de los años”, concluyó.