¡Una buena! La lluvia aplacó los incendios y ahora buscan a los causantes del fuego

Tras varios días de intensa preocupación y trabajo arduo por los incendios forestales que afectaron al norte de Salta, la tan esperada lluvia del fin de semana logró revertir la crítica situación, pues la Subsecretaría de Defensa Civil informó con alivio que la totalidad de los focos de incendio fueron extinguidos, minimizando los peligros y la afectación que el humo y el fuego generaban a la población y el ecosistema.

Al respecto Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil de Salta, compartió la noticia a través de FM Aries. "La llegada de la lluvia generó tranquilidad y hoy podemos decir que se extinguieron todos los focos, con inmensa tranquilidad no solamente para los brigadistas y bomberos, sino para la comunidad que ya no sufre el tema del humo”, afirmó el funcionario.

Vilchez precisó que, a pesar del control total de la emergencia, el daño es significativo pues, en el departamento de Orán, se relevaron aproximadamente 8.600 hectáreas afectadas. Además, un dato crucial que surge del análisis de la emergencia es que todos los focos eran de origen intencional, originándose en áreas productivas, no tratándose de siniestros naturales.

El subsecretario explicó cómo la falta de control en las actividades productivas impactó en la vegetación autóctona y poblada. "La gran mayoría de los focos que afectaban a la población venían de áreas productivas, no eran controladas en tiempo y forma y esto generaba que se propaguen a áreas boscosas”, señaló Vilchez.

Durante los últimos días, Defensa Civil mantuvo reuniones con municipios y empresas para advertir sobre las graves consecuencias y solicitar reportes sobre la capacitación, recursos y permisos con los que contaban los productores para realizar quemas controladas. Vilchez aseguró que se seguirá pidiendo información a la Secretaría de Trabajo sobre eventuales responsabilidades para evitar que estos hechos se repitan.