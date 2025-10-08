Con 2000 hectáreas afectadas, apuntan a la mano del hombre por los incendios del norte

A raíz de los incendios registrados en Orán, Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa, se encuentran trabajando en el lugar la Brigada de Incendios Forestales de Salta dependiente el Ministerio de Seguridad, Bomberos voluntarios, sumándose nuevos recursos aéreos y el apoyo de 30 combatientes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Esto informó el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vílchez, quien en diálogo con InformateSalta dio a conocer que hasta el momento fueron afectadas más de 2.000 hectáreas en el norte que continúa con focos ígneos activos.

Con la asistencia de dos topadoras trabajando contratadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia, con tres medios aéreos más, siguen las planificaciones por las condiciones meteorológicas que se encuentran en el lugar.

“Estos incendios son provocados, tienen la responsabilidad de la mano del hombre de forma intencional o no” señaló, por lo que desde los organismos oficiales e instituciones civiles solicitan no llevar adelante ninguna actividad o quema por parte de civiles, ya que el viento y la temperatura pueden generar incendios afectando la biodiversidad y los bosques de la provincia.

Explicaba Vílchez, que en el norte argentino hay una cultura muy arraigada donde se utiliza el fuego para reducir residuos urbanos o restos de vegetales, propagándose rápidamente por el viento y al llegar a grandes áreas de forestación se hace incontrolable: “Ni siquiera una respuesta inmediata de un cuartel cercano puede atenderlos de forma eficiente si hay mucho viento y temperatura como pasó el 1 y 22 de agosto”.

Precauciones en zonas de incendio:

Denunciar rápidamente al Sistema de Emergencias 911 de encontrar algún foco ígneo.

al Sistema de Emergencias 911 de encontrar algún foco ígneo. Por la presencia de humo (dependiendo del comportamiento del viento) quienes tengan afecciones respiratorias deben usar barbijo.

(dependiendo del comportamiento del viento) quienes tengan afecciones respiratorias deben Por la presencia de humo en arterias de circulación o en ruta, intentar evitarlas o disminuir la velocidad poniendo especial atención por los inconvenientes que puede provocar en la circulación.

Situación en Salta capital

En la capital salteña tuvieron lugar varios incendios, pero gracias al actuar rápido del servicio de Bomberos voluntarios, Bomberos de la Policía y Protección Ciudadana se pudo dar respuesta, dado que la Brigada de Defensa Civil se encuentra en su totalidad en el interior: “Hemos tenido más de 15 focos estos últimos días, todos controlados, apelando como siempre a la conciencia de la gente que evite prender fuego” finalizó.