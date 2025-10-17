Incendios forestales: Más de 8.000 hectáreas arrasadas por el fuego en el norte salteño

La Defensa Civil de Salta continúa monitoreando los incendios que avanzan en el norte de la provincia, especialmente en el departamento de Orán, donde hasta el momento más de 8.300 hectáreas fueron afectadas. Así lo informó Juan Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil, en diálogo con MultivisiónFederal.

Según indicó Vilchez, las condiciones climáticas no han mejorado y se esperan lluvias durante la noche, que podrían ayudar a controlar los focos de fuego.

En la Capital y el Valle de Lerma la situación es más controlada, aunque Vilchez señaló que en lo que va de la temporada se registraron más de 560 focos en la zona, afectando unas 1.200 hectáreas, un número superior al año pasado.

El impacto en la actividad productiva es importante. Productores de la zona de San Agustín y Orán compartieron en redes sociales la destrucción causada por el fuego. Uno de ellos mostró cómo bananas listas para la cosecha quedaron completamente arrasadas.

La Defensa Civil mantiene comisiones trabajando sobre el terreno para controlar los focos activos y mitigar el avance de los incendios, mientras esperan que la llegada de lluvias colabore en las tareas.