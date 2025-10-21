La construcción salteña reitera su mal momento: "Es un panorama desolador"

El sector de la construcción en Salta atraviesa uno de sus peores momentos, con un panorama de "desolación" provocado por el freno total de la obra pública a nivel nacional y provincial, con una situación producto de la paralización de la actividad, que ya se traduce en una caída de hasta el 50%.

Juan Carlos Segura, referente de la Cámara de Construcción de Salta, fue categórico a El Once TV al describir la situación. "Es un panorama desolador que lo vengo repitiendo y reclamando desde que ganó el presidente Milei, él cumplió su promesa de campaña, destruyó la obra pública", afirmó Segura, criticando la decisión gubernamental.

Según el representante de la Cámara, la parálisis no responde a una limpieza de la corrupción, sino a un conflicto directo: "no (la destruyó) porque estuviera llena de corruptos, sino porque él tenía un enfrentamiento particular con la Cámara Argentina de la Construcción”.

Segura lamentó que esta disputa política tenga consecuencias directas sobre las empresas locales. "Lamentablemente su enfrentamiento nos lleva aparejado y nos trae de los pelos a las empresas de todo el país, nuestra cámara representa 60 empresas de la provincia, nos vemos ya en una situación desesperante, no hay obra en ningún lado", sostuvo, sin ver una solución a corto plazo.

El dirigente explicó que la obra privada, aunque existe, es insuficiente para compensar la falta de inversión estatal. "El sector privado tiene su obra pero no son los montos de la pública, por ahí hay un desarrollo con mucha mano de obra pero son los menos, puede ser un cordón cuneta, un pavimento, un adoquinado, pero siempre es una o dos empresas", detalló.

La crítica de Segura se extendió a la falta de inversión en áreas esenciales. "Estamos muriendo con la infraestructura, la vial, la edilicia en salud, en educación, ni hablar de vivienda, ya ni existe el FONAVI, cerró la Secretaría de Vivienda… lo que nos venden de Buenos Aires es una falacia que nos lleva cada día peor", concluyó.