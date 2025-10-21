Tartagal: Supuesta muerte por mala praxis, la justicia investiga el caso

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga la muerte de un menor de 17 años que ocurrió durante la mañana del lunes en el Hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad.

En este contexto fue el fiscal Vega quien dispuso que el cuerpo sea trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para que se realice la autopsia, el secuestro de la historia clínica del adolescente para ser analizada y otras medidas de rigor que buscan esclarecer lo sucedido.

El padre del menor denunció que el día 18 llevó a su hijo al hospital local para ser atendido por dolores abdominales. Fue atendido por la médica de guardia, quien le indicó el suministro de calmantes, recomendó que permanezca internado en observación hasta el mediodía, y le otorgó el alta.

Cuando ya se encontraba en su casa continuaba con los malestares por lo que durante la tarde lo llevaron a su casa nuevamente donde quedó internado hasta el día siguiente. El día domingo 19 cuando iba a ser intervenido quirúrgicamente, sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que pasó a terapia internsiva sin ser operado y falleció durante la mañana del lunes por una falla multiorgánica-shock séptico.

Dado que se presume que la muerte podría haberse producido por alguna negligencia, imprudencia o impericia del personal que lo atendió es que desde la Fiscalía se inició la averiguación preliminar.