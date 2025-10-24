Comenzó la veda electoral: ¿Qué está prohibido durante este fin de semana?

Desde este viernes a las 8:00 de la mañana rige la veda electoral por las Elecciones Legislativas 2025, que se celebrarán el domingo 26 en todo el país. Durante este período, los ciudadanos y partidos políticos deben respetar una serie de restricciones establecidas por el Código Electoral Nacional.

Restricciones:

No se pueden realizar reuniones de electores

No se pueden depositar armas en un radio de 80 metros alrededor de las mesas de votación

en un radio de 80 metros alrededor de las mesas de votación No está permitido organizar espectáculos públicos o cualquier reunión ajena al acto electoral

o cualquier reunión ajena al acto electoral Está prohibida la difusión de encuestas, sondeos o proyecciones sobre los resultados y la entrega de boletas dentro del radio señalado.

la entrega de dentro del radio señalado. La venta de bebidas alcohólicas queda suspendida desde 12 horas antes de la elección y hasta tres horas después del cierre de los comicios.

Desde la Cámara Nacional Electoral recordaron que el incumplimiento de la veda puede tener sanciones graves. Los partidos políticos que violen estas normas pueden perder financiamiento público de 1 a 4 años, mientras que los ciudadanos que realicen propaganda o exhiban símbolos partidarios en la vía pública podrían recibir multas de hasta $100.000 o ser detenidos por hasta 15 días.