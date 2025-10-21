Veda electoral 2025: Cuándo empieza y qué actividades están prohibidas

Este viernes 24 de octubre comenzará la veda electoral de cara a las Elecciones Legislativas 2025, que se celebrarán este domingo 26 en todo el país. Durante este período, los ciudadanos deberán respetar una serie de restricciones establecidas por el Código Electoral Nacional.

La veda electoral rige desde las 8:00 de la mañana del viernes y se extiende hasta tres horas después del cierre de los comicios. Durante ese tiempo, no se podrán realizar reuniones de electores ni depositar armas en un radio de 80 metros alrededor de las mesas de votación, ni organizar espectáculos públicos o reuniones no vinculadas al acto electoral.

También estará prohibida la publicación o difusión de encuestas, sondeos o proyecciones sobre los resultados, así como la entrega de boletas dentro del radio señalado. Además, no se podrá vender alcohol desde 12 horas antes de la elección y hasta tres horas después del cierre de los comicios.

Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtieron que el incumplimiento de estas normas por parte de partidos políticos puede derivar en la pérdida de financiamiento público por uno a cuatro años. Por su parte, los ciudadanos que realicen propaganda política o exhiban banderas y distintivos partidarios podrían recibir multas de entre $10.000 y $100.000 o incluso ser detenidos por hasta 15 días.